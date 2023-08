Nieuwkomer maakt indruk na tactische ingreep Vanhaezebrouck: "Op dat gebied is hij Cuypers 2"

KAA Gent pakte in eigen huis nog een punt tegen STVV. Met dank onder meer aan de hoekschoppen van Sven Kums, maar ook een tactische wissel zat er voor iets tussen.

In de eerste helft speelden de Buffalo's met vier achteraan, maar kregen ze het niet belopen. STVV kwam 0-2 op voorsprong en het had nog veel erger kunnen zijn. "Ik zat echt niet in de match", besefte ook Julien De Sart.

"STVV is een jong en dynamisch team met veel kwaliteit, we kregen het niet belopen. Het is raar, ik heb er geen verklaring voor. De tweede helft liep het wel beter."

© photonews

Met dank ook aan een tactische wissel van Vanhaezebrouck. Die ging opnieuw met drie achteraan spelen en schoof Archie Brown een rijtje door. "Daardoor kon hij dreigender zijn in het open spel."

Positief

"Hij was als linksachter ook al heel offensief. Ik moet zeggen dat het positief was wat hij liet zien", aldus coach Vanhaezebrouck over zijn nieuwkomer.

"Maar hij is heel kritisch voor zichzelf. Ik vond zijn eerste helft al oke, maar hij vond die shit. Op dat gebied is hij misschien wel onze tweede Hugo Cuypers."