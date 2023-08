Trebel blijft in de Jupiler Pro League: middenvelder verandert ineens van gedachten

Het was lang stil rond Adrien Trebel, wiens contract deze zomer afliep bij Anderlecht. De laatste week leek hij onderweg naar Eupen, maar een andere JPL-club heeft de transfer gekaapt.

Trebel gaat een contract tekenen bij Charleroi. Niet helemaal verrassend, aangezien zijn zaakwaarnemer nog steeds Mogi Bayat is en broer Mehdi in het Zwarte Land nog steeds de plak zwaait. Al toen hij nog bij Anderlecht zat, dook hij heel veel op in de tribunes bij de Carolo.

De middenvelder krijgt er een verbintenis voor één seizoen volgens Sacha Tavolieri. Hij zal wel flink moeten inleveren ten opzichte van zijn contract bij paars-wit. Met Felice Mazzu krijgt hij er wel een coach die volledig in hem gelooft.