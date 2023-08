22 goals in 4 wedstrijden: Club Brugge lijkt al op toerental te zitten

Club Brugge zit momenteel in een goede periode. Getuige: de 4 ruime zeges de afgelopen weken. Dat is goed voor het vertrouwen en zo zit het team van Ronny Deila al meteen in vorm.

De 1e wedstrijden presteerde Club Brugge nog behoudend, maar de laatste 2 weken presteert het voortreffelijk. Het begon in eigen huis tegen het IJslandse Akureyri. Het werd 5-1 en enkele dagen later ging ook Eupen eraan (0-5). Afgelopen week ging Club bij Akureyri op bezoek (1-5) en als toetje kwam er nog de ruimste zege: 7-1 tegen RWDM.

Zo kwam het aan 22 doelpunten dit seizoen. En wat Club zeker tevreden zal stellen: er waren 10 verschillende doelpuntenmakers (er was ook een owngoal van RWDM-speler Felipe Abner). Andreas Skov Olsen spande met 5 doelpunten de kroon.

Club heeft voorin dus weelde. De spitsen Igor Thiago en Roman Yaremchuk scoren en ook de flankaanvallers vinden vlot de weg naar doel. Zo kom je al snel aan die ruime zeges.

© photonews

Al moet er wel een kleine nuance in het verhaal zijn. Akureyri, Eupen en RWDM waren niet de sterkste tegenstanders, maar anderzijds spreken de ruime zeges wel in het voordeel van Brugge. Dat is een extra bewijs dat het goed loopt. Bij een mindere vorm zou je niet zo gemakkelijk over zwakkere tegenstanders heenlopen.

Er waren wel 3 tegendoelpunten bij de ruime zeges, maar dat is in de huidige context slechts een voetnoot. De karrenvracht aan doelpunten overvleugelen die tegendoelpunten en Club wil vooral in een positieve sfeer richting de volgende voorronde van de Conference League trekken. Daar wacht de dubbele confrontatie tegen Osasuna en dan zullen we meer weten.