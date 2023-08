Antonio Nusa: eindelijk efficiënter, maar wellicht weer op de bank tegen Osasuna

Antonio Nusa (18) scoorde tegen RWDM eindelijk zijn eerste goal van het seizoen. En dat brengt hem opnieuw dichter bij de basis.

Antonio Nusa begon in bijna alle wedstrijden dit seizoen, buiten de overbodige wedstrijd tegen Aarhus, in de basis bij Club Brugge. Maar door de komst van Philip Zinckernagel begon Nusa tegen Eupen op de bank. En de Deen scoorde ook twee keer.

Nusa, die efficiëntie miste, leek voor een paar weken op de bank te belanden. Een geluk bij een ongeluk dat Vanaken in Akureyri en thuis tegen RWDM ziek was, waardoor Nusa toch weer snel in de basis stond. Tegen RWDM werkte Nusa eindelijk aan zijn cijfers met een tweede assist van het seizoen en ook eindelijk een goal.

Coach Ronny Deila was tevreden met de prestatie van zijn jonge landgenoot. "Nusa was aanwezig waar hij moest zijn en hij scoorde uiteindelijk ook. Daarnaast kreeg hij nog tal van kansen, terwijl hij anders vooral in het middenveld bleef lopen."

Vraag is alleen of Nusa nu echt vertrokken bij Club of hij donderdag tegen Osasuna opnieuw op de bank zal starten. Vanaken zal opnieuw helemaal fit zijn en Zinckernagel is voorlopig efficiënter. De ploeg die met 0-5 won tegen Eupen (met Thiago, Vanaken, Zinckernagel en Skov Olsen) zal in Pamplona wellicht aan de aftrap komen, ten nadele van Nusa.