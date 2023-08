Avila verrast na transfer naar Ajax: "Alderweireld zei me dat ik moest gaan"

Gaston Avila verruilt Antwerp FC voor AFC Ajax. De Belgische landskampioen verliest op die manier één van de absolute sterkhouders. Al is héél opvallend wie het beslissende duwtje heeft gegeven.

De penningmeester van Antwerp FC wrijft zich dan wel in de handen, maar op sportief vlak is het vertrek van Gaston Avila een aderlating voor The Great Old. Al is het in dat opzicht héél opvallend wie hem dat ene beslissende duwtje in de rug heeft gegeven.

"Het was geen gemakkelijke beslissing", legt Avila uit bij Voetbal International. "Mijn gezin en ik woonden net in België, hé. Maar Toby Alderweireld zei me dat ik het moest doen. Hij benadrukte dat hij bij Ajax een héél mooie tijd heeft gehad."

Avila is dan ook vastberaden om te slagen in Amsterdam. "Veel mensen zeggen dat ik qua spel op Lisandro Martinez lijk. Hij is alvast een geweldige voetballer én een groot voorbeeld voor mij. Ik heb hem trouwens al ontmoet bij de Argentijnse nationale ploeg."