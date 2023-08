Odoi evalueert start van Club Brugge: "Ik wil de party pooper niet zijn, maar..."

Denis Odoi moet vanop de bank toekijken hoe Club Brugge na een aarzelende start op snelheid aan het komen is. De Ghanese international wil echter nog geen victorie kraaien.

Na de aarzelende start tegen KV Mechelen liep het de voorbije weken in België én Europa op wieltjes voor Club Brugge. “Nochtans had ik na die openingswedstrijd een déjà-vu-gevoel naar vorig seizoen.”

“Maar de wedstrijden die volgden hebben we weerbaarheid getoond”, legt Denis Odoi uit bij 90Minutes. “Al is het nog steeds maar augustus. Er kan de komende dagen, weken en maanden nog heel veel gebeuren.”

We hebben dit seizoen niet bepaald de moeilijkste tegenstanders gehad

Odoi beseft dat het tweeluik tegen CA Osasuna een eerste test zal zijn. “Ik wil de party pooper niet zijn, hé. Het klopt dat we in een goede flow zitten, maar we moeten blijven presteren. We hebben dit seizoen niet bepaald de moeilijkste tegenstanders gehad.”