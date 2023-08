Vanhaezebrouck reageert na vreemde persconferentie: "Cuypers was ook een speler van de coach die ze niet wilden ..."

Bij KAA Gent werden dinsdag twee nieuwe aanwinsten voorgesteld: Omri Gandelman en Archie Brown. Daarbij deed hoofd scouting Samuel Cardenas een toch wel opvallende uitspraak.

“We zochten een fysiek en kopbalsterke kerel voor de nummer zes, een type dat we nog niet hadden. Omri Gandelman kan kopbalgevaarlijk zijn, maar dit is een transfer van Hein, 100%", aldus Cardenas.

"Het was duidelijk genoeg wat ik bedoelde. Ik kan dit hier niet verder toelichten. We hebben genoeg transfers gedaan waarbij dit niet het geval was. Het is niet zo vreemd dat een coach een speler absoluut wil. Zo gaat het ook wel bij andere clubs."

Topschutter Cuypers

Een dagje later reageerde Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met APOEL Nicosia ook op de zaak: "Ik heb al heel veel spelers gewild. Ik vond het een beetje ongelukkig, vooral omdat de speler er zelf bij zat. De vraag die we ons moeten stellen, is of Samuel wel de aangewezen man is om die persconferenties te doen", citeert Het Nieuwsblad.

"Ik heb het vandaag wel moeten uitleggen aan Gandelman want hij stelde zich daar toch vragen bij. Ik legde Omri uit dat Hugo Cuypers ook een speler van de coach was, die ze hier niet wilden maar hij werd uiteindelijk wel topschutter."