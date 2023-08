Igor Thiago duidelijk over wat er bij Club Brugge gebeurt: "Dat raakt me niet"

Igor Thiago landde deze zomer bij Club Brugge. Het ontbreekt de Braziliaan alvast niet aan ambities en doelstellingen.

Igor Thiago kwam afgelopen zomer over van Ludogorets naar Club Brugge. De 23-jarige Braziliaan tekende een overeenkomst tot 2027 in het Jan Breydelstadion, terwijl hij ook bij RSC Anderlecht aan de slag kon.

Hij loopt duidelijk over van ambities. “Ik zeg de kinderen dat ze moeten dromen. Dat er geen grenzen of limieten zijn. Ook niet voor mezelf of Club Brugge. Ik hoop op een dag voor de nationale ploeg van Brazilië uit te komen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar ook voor dit seizoen wil hij het een en ander neerzetten met blauwzwart. “En met Club kan alles. Ik wíl ook alles. De titel is een must. Maar evengoed denk ik dat we iets geweldigs kunnen doen in Europa.”

De weg naar Europees succes begint vandaag met de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen het Spaanse Osasuna. “We zullen geconcentreerd moeten zijn, moeten ons niveau halen, want Osasuna is een sterke tegenstander. Maar ik denk dat we vertrouwen mogen hebben. Onze aanloop verliep perfect, we worden steeds beter. Het verwondert me niet: we hebben een supergroep en een goeie coach.”

Ondanks vier doelpunten krijgt hij ook kritiek op het feit dat hij een weinig technische voetballer is. “De kritiek raakt me niet, ik ben er simpelweg niet mee bezig. Het is wel zo dat ik nog beter kan. Dat is logisch, ik moet me nog wat inwerken.”