Miljoenenavond voor Belgisch voetbal: Dit staat er financieel op het spel

Vier Belgische ploegen gaan in de heenmatch van hun laatste Europese voorronde op zoek naar een goede uitgangspositie. Er staan de nodige miljoenen op het spel.

Club Brugge, KAA Gent en KRC Genk spelen de laatste voorronde in de Conference League. Als zij er niet in slagen door te stoten, dan is er geen Europees voetbal meer voor hen en lopen ze alle drie ook de nodige miljoenen mis.

Voor alle ploegen is er een deelnamepremie van 2,94 miljoen euro voorzien als je de groepsfase haalt. Daarnaast is er ook een variabel deel, op basis van het tienjarige coëfficiënt van de club. Dat levert voor iedereen een ander bedrag op.

Club Brugge zou 1,335 miljoen euro extra opstrijken. Voor KAA Gent gaat het om 1,25 miljoen en voor KRC Genk wellicht tussen 900.000 euro tot 1 miljoen euro, zo becijferde Het Nieuwsblad.

Union SG, de enige Belgische ploeg in de play-offs van de Europa League, kan met een kwalificatie voor de groepsfase 3,63 miljoen euro opstrijken en 1,32 miljoen euro voor zijn tienjarige coëfficiënt. Als zij naast de Europa League grijpen, komen ze wel nog in het vangnet van de Conference League terecht.