Onherkenbaar! Jeugdproduct Anderlecht ondergaat metamorfose en is klaar om vaste waarde te worden

Anderlecht speelde zondag een erg degelijke wedstrijd tegen Westerlo. De fans werden verwend met mooi voetbal en zagen dat de tegenstander er geen antwoord op kon bieden. Los van al de aanvallende weelde stond de defensie er ook zeker en vast, met jeugdproduct Killian Sardella.

Op 9 augustus 2019 mocht Killian Sardella voor het eerst proeven van speelminuten in het eerste elftal van Anderlecht. Vincent Kompany & Simon Davies dropten de jonge rechtsachter in de basis voor een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Intussen, vier jaar later speelde Sardella 71 keer voor het eerste elftal. Opvallend? Misschien wel!

Wat voornamelijk opvalt is dat Sardella zijn meeste speelminuten meteen in z'n eerste seizoen maakte. Hij mocht in 2019-2020 (wat een seizoen was dat vroegtijdig werd stopgezet door corona) in 18 competitieduels opdraven. Het seizoen daarop waren het er nog 14, maar in 2020/2021 slechts vijf, nadat Sardella volledig de mist in ging tegen Union op de eerste speeldag.

Het seizoen van Sardella?

Vorig seizoen speelde Sardella voor nieuwjaar slechts twaalf minuten verdeeld over twee competitiematchen voor nieuwjaar. Na nieuwjaar stapte Anderlecht af van een driemansverdediging en dar bracht ook kansen mee voor Killian Sardella. Op linksachter knokte hij zich weer in de ploeg en zo verzamelde hij in totaal toch nog zestien competitieduels.

Toch zijn al deze cijfers nogal wat aan de magere kant, maar het gaat de goede richting uit. In de eerste competitiewedstrijd mocht nieuwkomer Patris starten op rechtsachter, maar Sardella kwam de man die overkwam van OH Leuven vervangen en toonde op een twintigtal minuten meer dan Patris in de hele wedstrijd. Tegen Antwerp, STVV en Westerlo stond Sardella dan ook gewoon aan de aftrap.

Photonews

Het noncahalante verdedigen en slordig uitvoetballen, wat hem vroeger meermaals werd verweten, lijkt compleet achter de rug te zijn. Sardella is verdedigend bikkelhard, haalde een bal van de lijn thuis tegen Antwerp die Anderlecht uiteindelijk drie punten opleverde en ook uitvoetballen doet hij nu met een zekere flair. Op zijn 21ste lijkt faalangst vervangen te zijn door vista en verdedigend inzicht.

Je me dois de parler de ce garçon aussi, Killian Sardella, c'est devenu un joueur sur qui on peut compter, il a énormément progressé ces derniers mois et ne doit plus sortir du 11 de base ! Respect car il faut un mental de malade pour surpasser les épreuves qu'il a pu avoir au… pic.twitter.com/bwByVDZU6V — RSC Anderlecht España 🇪🇸 (@AnderlechtES) August 20, 2023

Als hij dit kan bevestigen gaan we daar nog van genieten. 2de helft wel weggezakt. Ben vooral blij met de evolutie van Sardella . Van uitgefloten tot betrouwbare basisspeler. Vooral heel blij voor die jongen.— Jeroen (@JeroenSmeyers) August 20, 2023

Het valy heel voetbalminnend België op: deze Sardella is niet meer dezelfde als die van vorig jaar en de jaren daarvoor. Deze Sardella is iemand op wie je kan bouwen en vertrouwen. Opgeleid in de eigen jeugd en voldoende tijd gehad om zich te ontwikkelen.

Anderlecht beschikt over solide achterhoede

De defensie van Anderlecht lijkt klaar voor de rest van het seizoen. Over Debast en Vertonghen centraal achterin lijkt er geen discussie mogelijk. Sardella zal op rechts moeten blijven concurreren met Patris (en misschien ook met Murillo als hij uit blessure zou komen).

Maar ook op links kan Anderlecht op beide oren slapen. N'Diaye speelde voorlopig een zeer knap seizoen en is zowel aanvallend als verdedigend van belang. Nieuwkomer Augustinsson zal zijn best moeten doen om hyem uit de ploeg te spelen.