RSC Anderlecht slaat toe: 'Basisspeler uit Jupiler Pro League naar Lotto Park'

Niemand had er al van gehoord, maar hij liet zich dit seizoen meteen zien. De 17-jarige Lars Montegnies is één van de ontdekkingen in de Jupiler Pro League.

Amper 17 jaar en geen profcontract, maar bij KV Kortrijk stond hij meteen in het basiselftal. De middenvelder kwam vorig jaar nog uit voor de U18 van de Kerels, maar werd door trainer Edward Still meteen in de armen gesloten. KV Kortrijk deed hem een voorstel tot profcontract, maar de speler en zijn entourage gingen daar niet op in. Volgens de Krant van West-Vlaanderen boden ze hem aan bij verschillende eersteklassers. De krant schrijft dat er ondertussen een deal zou gesloten zijn met RSC Anderlecht. In het Lotto Park zou hij tekenen voor vier seizoenen. Dit seizoen zou hij bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League spelen. Het is wachten op de officiële aankondiging. Balen voor KV Kortrijk dat wel een opleidingsvergoeding voor Montegnies krijgt.