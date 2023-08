STVV reageert bijzonder uitgesproken op claim van meer dan 400.000 euro van Standard

STVV zit in een stevig conflict verwikkeld met Standard. Het gaat om de transfer van doelman Lucas Pirard in 2019.

STVV verkocht Lucas Pirard in 2019 aan Waasland-Beveren. Daarmee was een transfersom van 125.000 euro gemoeid. Standard had echter een voorkooprecht op de speler, maar dat werd niet toegepast. Een fout van STVV.

Standard eiste 800.000 euro van STVV in deze zaak en trok daarvoor naar het BAS. Dat besliste om de 125.000 euro toe te kennen aan de Rouches, iets waar STVV mee akkoord ging. Maar Standard liet het daar niet bij en stapte naar de burgerlijke rechtbank.

Die kende Standard de helft van de 125.000 euro toe, maar ook nog eens de helft van die 800.000 euro. STVV moet daarom nu 462.500 euro aan Standard betalen en dat zien ze in Limburg helemaal niet zitten.

“In het contract van Lucas Pirard stond een uitzonderlijke clausule, die dateerde van voor de periode waarin wij aan boord waren”, duidt sportief verantwoordelijke Andre Pinto. “Na de klacht van Standard gaf de Arbitragecommissie van de Betaalde Sportbeoefenaar STVV gelijk. We vinden het dan ook vreemd dat de rechtbank van eerste aanleg in Brussel nu een beslissing neemt die hier helemaal haaks op staat.”

Bij STVV vinden ze dat het toegekende bedrag los staat van de realiteit. “Het bedrag ligt vele keren hoger dan de transfersom van 125.000 euro. Dit is dus een ronduit laakbare beslissing. We bekijken dan ook met onze advocaat of er verdere juridische stappen mogelijk zijn.“