Supporter Club Brugge verlaat Spaanse gevangenis na betalen borgsom

Een supporter van Club Brugge heeft na de match tegen Osasuna de gevangenis mogen verlaten. Daarvoor moest hij een borgsom van 15.000 euro betalen.

Donderdagnamiddag werd een Club Brugge-supporter van rond de 30 in Pamplona opgepakt, toen hij in de buurt van de eet- en drankgelegenheid een jonge vrouw betast zou hebben. Het slachtoffer diende een klacht in, waarna de politie hem oppakte. Dat meldde het Spaanse Diario de Navarra.

De vermeende dader ging naar de cel en vrijdag moest hij voor de rechter verschijnen. Van de rechter mocht hij de gevangenis verlaten, mits de betaling van een borgsom. De advocaat van de verdachte vroeg een borgsom van 5000 euro, maar de rechter bepaalde dat die 15.000 euro moest zijn. De verdachte moet zich ter beschikking van het gerecht houden en riskeert een jarenlange gevangenisstraf.

Club won donderdagavond met 1-2 van Osasuna. Rond de wedstrijd moest de politie regelmatig uitrukken om de gevechten tussen de supporters te vermijden, zo meldde Noticias de Navarra.