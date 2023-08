Vanaken ziet het grote verschil met vorig seizoen: "Dat hebben we te veel gemist"

Club Brugge had het bij momenten heel moeilijk tegen Osasuna, maar blauw-zwart vertrok toch met een overwinning uit Spanje. Kapitein Hans Vanaken ziet dat Club al ver staat in het nemen van de momenten, maar... dat er nog werk is aan het spel.

Club moest de bal grotendeels aan de thuisploeg laten, maar sloeg wel op bepalende momenten toe. "Met die goal bijvoorbeeld lukt het dan wel en dan zie je dat er ruimtes ontstaan om iets te doen. In de tweede helft hebben we dat te weinig gedaan, in de eerste helft was dat beter", vond Vanaken.

"In de eerste helft hadden we de betere kansen met de kopbal van Philip (Zinckernagel, red.) vooral. Voor de rest: zij hadden veel balbezit, maar ook niet echt de allergrootste kansen. Buiten op het einde misschien die dribbel van die spits. Dus we gaan hier met een goed resultaat weg."

We creëren een goeie flow

Club Brugge wou van achteruit opbouwen, maar de Spanjaarden zetten heel snel en heel goed druk. "Ik denk dat er zeker ruimtes waren als we het goed deden en dat was bij momenten duidelijk. Daar moeten we goed op voorbereiden voor volgende week. Dat we daaruit onderuit voetballen."

Club is wel dodelijk in het afmaken van zijn kansen. "We weten dat de kwaliteit aanwezig is, dus is het zaak van goede looplijnen creëren en elkaar goed aanvoelen op het veld. We creëren op dit moment een goede flow en dan zie je dat je die momenten pakt die belangrijk zijn, momenten die we vorig jaar te veel gemist hebben.”