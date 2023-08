Beerschot krijgt opvallend nieuws te horen over uitgestelde match tegen SL 16

In de Challenger Pro League wordt het duel tussen SL 16 en Beerschot niet gespeeld. Het duel leek uitgesteld te worden, maar de zaak krijgt plots een andere wending.

Door de onlusten van de voorbije dagen in het Luikse naar aanleiding van een door de politie doodgeschoten man mocht het duel tussen SL16 en Beerschot in de Challenger Pro League niet doorgaan.

Dat had de gouverneur beslist, tot ongenoegen van Beerschot dat vooral de gebrekkige communicatie in de hele zaak hekelde. Maar nu komt er plots een andere wending. Dat laat Beerschot weten op zijn sociale media.

“Beerschot werd vrijdag op de hoogte gebracht door de kalendermanager van de RBFA dat SL16 – KBVA niet opnieuw wordt ingepland”, klinkt het.

Het zou kunnen dat de match op een forfaitscore in het voordeel van Beerschot eindigt. “De disciplinaire commissie van de RBFA zal beslissen of de match wordt herspeeld of er een forfait wordt uitgesproken. De club volgt de zaak op de voet.”