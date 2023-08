Anderlecht kan straks op kop staan, Europese ploegen krijgen rust en dus geen Super Sunday

Er worden vandaag maar twee matchen gespeeld. STVV-Cercle Brugge en Anderlecht-Charleroi. De rest van de ploegen krijgen rust met het oog op de Europese kwalificatie waar ze komende week voor spelen.

Nochtans stonden er normaal een paar topwedstrijden op het programma. Club-Genk, Antwerp-Gent en RWDM-Union. Maar al die wedstrijden werden uitgesteld om de poort naar de groepsfases van de Champions League, de Europa League en de Conference League te kunnen openbeuken.

De Pro League wil de ploegen de best mogelijke voorbereiding en rust gunnen voor die matchen. Daardoor is de topper van de speeldag ineens Anderlecht-Charleroi. Voor de Brusselaars een belangrijke match, want voor het eerst in jaren kunnen ze het klassement aanvoeren.

Ze zouden ook voor het eerst in heel lang nog eens vier wedstrijden op rij kunnen winnen. Al zal ex-coach Felice Mazzu wel stokken in de wielen willen steken. Charleroi verzamelde in vier wedstrijden echter nog maar drie punten. In het Lotto Park krijgen ze een gemotiveerd Anderlecht tegenover zich.