Boskamp neemt het verrassend op voor Sá Pinto: "Hein moet daar maar tegen kunnen"

Hein Vanhaezebrouck en Ricardo Sá Pinto zullen nooit de beste vrienden worden. Johan Boskamp neemt het op voor die laatste in Het Belang Van Limburg.

KAA Gent won verdiend met 2-0 van APOEL Nicosia, maar Sá Pinto was er achteraf van overtuigd dat zijn Cypriotische club alsnog zou doorstoten. “Zei hij dat? (schatert) Geweldige kerel toch, die Sá Pinto”, vindt Johan Boskamp.

“Al had Gent hen met 5-0 van de mat gespeeld, dan nog had ie gezegd dat het een waardeloze ploeg is. Een beetje bonje maken, daar hou ik wel van. Hein moet er maar tegen kunnen. Hij loopt zelf constant tegen iedereen te zeiken.”

Het is niet de eerste keer dat Sá Pinto in aanvaring komt met Vanhaezebrouck. Ook in het bekerduel tussen Anderlecht en Standard in 2017 ging het er hevig aan toe tussen de twee coaches. Ditmaal wou Vanhaezebrouck hem de hand schudden, maar Sá Pinto weigerde dat. "Hij heeft iets gezegd dat ver voorbij emotionele conflicten gaat in de wedstrijd. Ik zal zijn hand niet schudden. Hij is voor mij geen coach. Ik wens niemand iets slecht toe maar hij is iemand die me onverschillig laat”, zei de Portugees.