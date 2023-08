Brys zwaar in de problemen, bij de supporters heeft hij helemaal verkorven na 2 op 15

OH Leuven is nu ook Am Kehrweg kopje onder gegaan. De Vlaams-Brabanders blijven zo achter met 2 op 15 en een compleet mislukte seizoensstart. Terwijl trainer Marc Brys blijft hameren op versterking, begint zijn positie wel heel erg te wankelen.

De match had weinig om het lijf, maar Eupen was wel een pak efficienter en doelgerichter. De supporters van OHL konden het op een gegeven moment niet meer aan zien en keerden zich tegen Brys, die letterlijk uitgezwaaid werd. Brys heeft heel veel krediet bij het Leuvense bestuur, maar op een gegeven moment gaat dat ook opgeraken. Zeker in een seizoen waarin er mogelijk drie degradanten zijn. Of hij dit kan overleven is dan ook nog maar de vraag. Ook bij de spelers was het vloeken na de match. De lichaamshouding van Brys aan de zijlijn liet zien dat hij begreep dat het zo niet verder kan.