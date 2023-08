Eindelijk 'Laubi Time' bij KV Mechelen, binnenkort misschien zelfs in het Nederlands? "Vooraf werd het al gezegd"

Een nieuwe term in het Belgische profvoetbal: 'Laubi Time'. Bij KV Mechelen mochten ze het zaterdag een eerste keer ervaren. De eerste van velen, hopen ze in Mechelen.

Het is een verwijzing naar diepe spits Lion Lauberbach, die nu zijn eerste competitietreffer achter zijn naam heeft. Het was meteen de winnende treffer. "Vorige week werden twee doelpunten afgekeurd voor nipt buitenspel. Deze keer lukte ik eindelijk een geldig doelpunt. Voor de match werd het al gezegd: "Het is 'Laubi Time'. En zo was het."

Al voegt de Duitser er meteen aan toe dat het teambelang op de eerste plaats komt. "Het was een extra goed gevoel bij de 2-3, al was ik vooral vermoeid van de hele match te moeten lopen. Als je 2-0 achter staat, moet je meer actief zijn dan de tegenstander."

Imponerende landgenoot

Het was ook een fraaie assist van zijn landgenoot Patrick Pflücke. De imponerende KV-debutant vond zijn derde assist uit de match ook de mooiste en belangrijkste. "Ik zei tegen Lion: als ik de bal heb, loop gewoon naar binnen. Dan zoek ik je wel."

Pflücke doet zijn relaas in perfect Nederlands. Ook iets voor Lauberbach binnenkort? "Patrick heeft twee jaar in Nederland gespeeld. Ik heb de eerste weken al geprobeerd om wat Nederlands te leren. Ik begrijp enkele woorden." Wat hulp is misschien welkom. "Hij heeft er niet zo veel zin in, maar ik ga het hem proberen leren", lacht Pflücke.

Dynamische Lauberbach

Lauberbach komt alvast al meer tot zijn recht sinds KV aanvallender is gaan spelen. "Soms haak ik af om de bal in de voet te krijgen en andere keren is het dan weer diep gaan om in de rug van de verdediging te kruipen. Je moet dynamisch zijn en de bewegingen maken die je onvoorspelbaar maken voor de tegenstander", zegt hij daar zelf over.