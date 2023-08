Hannes Van Der Bruggen reageert enthousiast na overwinning op STVV: "Dan wordt het moeilijk om tegen ons te spelen"

Cercle Brugge won zondagnamiddag met 0-2 op het veld van STVV. Door deze overwinning kruipen ze de top zes binnen.

Hannes Van Der Bruggen wist na afloop te vertellen dat hij zeer tevreden is met wat er op de mat is gebracht. "Ik denk dat we het zeker binnen onze principes goed gedaan hebben. Als we dit elke week doen dan is het moeilijk om tegen ons te spelen."

Cercle heeft een breed assortiment aan middenvelders, hierdoor is de concurrentie erg groot. "Inderdaad maar dat is wel de sterkte van onze ploeg. Als ik gewoon blijf presteren denk ik dat ik wel in de ploeg zal komen. Ik denk dat deze kern wel sterk genoeg is om hoge ogen te gooien."

De hoge druk die Cercle vandaag uitvoerde heeft zeker en vast ook geloond. "We hebben ze zeker de eerste helft ver van ons doel weggehouden. Toch vond ik dat we in de recuperatie net niet zuiver genoeg waren. Hierdoor kwamen niet goed tot kansen. In de tweede helft was dit al veel beter."