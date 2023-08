Wat als Cuypers of Orban nog vertrekken bij Gent? Hein Vanhaezebrouck ziet toekomst: "Hier moet hij energie uit putten"

Bij KAA Gent is het nog altijd afwachten wat de spitsen de komende dagen gaan doen en wie er eventueel zal vertrekken. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden.

Bij KAA Gent tegen APOEL Nicosia viel Tarik Tissoudali tien minuten voor tijd in. En Hein Vanhaezebrouck was achteraf lyrisch over zijn spits, die toch stilaan opnieuw de neus aan het venster steekt.

Als de Buffalo's voor het sluiten van de transferdeadline alsnog zonder Gift Orban of Cuypers verder zouden moeten, is het alvast goed dat Tissoudali stilaan naar zijn beste vorm aan het groeien is. Al kreeg hij tegen APOEL maar tien minuten.

"Maar mede door de inbreng van Tarik Tissoudali kunnen we toch de 2-0 maken", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Hij pakte een bal af en zorgde voor dreiging in aanloop naar dat doelpunt. Een mooie opsteker."

Toekomst

De coach van Gent was duidelijk: "Hij kon me bekoren in die tien minuten, want hij was heel gretig. In Polen had hij een moeilijke wedstrijd, vorig weekend speelde hij niet. Dat is altijd moeilijk. Maar hij lijkt stilaan klaar om meer minuten te gaan pakken."

"Hij moet hier energie uit putten. Dit is een goede zaak voor hem en dit is ook voor ons goed naar de toekomst toe." Benieuwd wat hij in Nicosia eventueel kan betekenen voor de Buffalo's met oog op de Europese poules.