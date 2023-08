Claudio Ranieri noemt Roberto Mancini een geldwolf na transfer naar Saoedi-Arabië

Niet alleen spelers, maar ook trainers maken de overstap naar Saoedi-Arabië. Dit zorgt voor wrevel tussen Claudio Ranieri en Roberto Mancini. De voormalige trainer van Leicester City haalt uit naar zijn collega.

Mancini tekende maandag een contract tot medio 2027 als bondscoach van Saoedi-Arabië. Naar verluidt gaat hij dertig miljoen euro per jaar opstrijken. "Ik zou het eerlijk gezegd niet hebben gedaan. Ik heb liever een andere motivatie dan geld", vertelde Ranieri aan DAZN.

Mancini blijft volhouden dat hij de positie in Saoedi-Arabië niet op het oog had toen hij op 13 augustus besloot ontslag te nemen bij de Italiaanse nationale ploeg. De reactie van Claudio Ranieri echter is duidelijk wat volgens hem de motivatie van Mancini is.

De 71-jarige Ranieri is momenteel bezig aan zijn laatste klus als clubtrainer bij Cagliari. "Ik heb al gezegd dat dit de laatste club in mijn carrière zal zijn. Het lijkt me leuk om hier te beginnen en te eindigen. Als er een nationale ploeg langskomt die me bevalt, dan kan ik dat overwegen."