Een pluim op de hoed van Miron Muslic, die (aanvals)machine Cercle Brugge verder uitbouwt: "We hebben geen schrik om spelers te verliezen"

Miron Muslic is van Cercle Brugge een geoliede machine aan het maken. Zondag won het overtuigend met 0-2 van STVV, vandaag kwam naar buiten dat linksvoor Kaleem Olaigbe de manschappen van De Vereniging vervoegt.

En zo verkiest kiest de 20-jarige Belgisch jeugdinternational Cercle Brugge boven Standard, dat ook lange tijd geïnteresseerd was in Olaigbe. Het toont aan hoe het voetballandschap in België de voorbije jaren veranderd is.

Het toont ook aan hoe Cercle Brugge een attractief project kan voorleggen, waarin jonge spelers volop kansen krijgen. Met Gboho (22), Denkey (22) en Somers (24) heeft Cercle een bijzonder jonge, maar goeddraaiende voorhoede staan. Met Olaigbe komt daar een atletische en technisch sterke aanvaller bij, die op elke aanvallende positie uit de voeten kan.

Zelf was dat ook een van de voorwaarden van de Belg met Nigeriaanse roots. De ex-jeugdspeler van Southampton wil meteen bepalend zijn voor zijn nieuwe club. "Dit is een belangrijke stap voor mij. Mijn doelstellingen zijn om goals te maken, assists te geven en impact te hebben op het team.”

"We verliezen spelers, omdat we het goed doen."

Cercle lijkt hoe dan ook het vertrek van Ayase Ueda goed op te vangen, en dat heeft het te danken aan (de tactische flexibiliteit van) Miron Muslic. De Oostenrijker is duidelijk iets aan het opbouwen bij De Vereniging. "We hebben geen schrik om spelers te verliezen. We verliezen spelers omdat we het zo goed doen, en dat is oké", vertelde hij voor Eleven Sports.

Daarnaast lijkt ook Kevin Denkey stappen te hebben gezet ten opzichte van vorig seizoen, en laat de balvaste targetspits spelers rondom hem beter voetballen. Het is iets wat ook Olaigbe ten goede zal komen. Cercle Brugge is op dit moment een geoliede machine, en dat heeft het in grote mate te danken aan haar Oostenrijkse oefenmeester.