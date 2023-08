Half seizoen bij SK Beveren en nu naar de top in de Ligue 1

Dat de Jupiler Pro League dikwijls een tussenstap is naar een hogere competitie is al geweten. Dit geldt voor de Challenger Pro League ook. Vraag dit maar aan Aliou Baldé.

Aliou Baldé heeft een overeenkomst gevonden met Nice. De Malinese flankaanvaller komt over van het Zwitserse Lausanne Sports voor een bedrag van 7 miljoen euro + bonussen. Lausanne had Baldé vorige winter overgenomen van Feyenoord voor 1 miljoen euro.

Baldé kwam in het seizoen 2021-2022 een half jaar uit voor SK Beveren in de Challenger Pro League. Hij kwam tot 7 wedstrijden waarin hij niet tot scoren kwam en één assist kon geven. Het was dan ook een grote stap van de beloften van Feyenoord naar het harde voetbal in de Challenger Pro League.

Bij Feyenoord kon hij uiteindelijk ook niet doorbreken en hij verkoos een nieuw avontuur in Zwitserland. Daar ontbolsterde de flankaanvaller met zeven doelpunten en vier assists in 20 wedstrijden.

Woensdag ondergaat hij nog fysieke en medische testen. Nadien volgt zijn transfer naar de top in de Ligue 1.