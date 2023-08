Is dit niet het moment om Arthur Vermeeren op te roepen? Welke verrassingen tovert Tedesco uit zijn hoed?

Ook dit seizoen bevestigt Arthur Vermeeren bij Antwerp. De nog altijd maar 18-jarige middenvelder is meer dan ooit een vaste waarde bij The Reds. Rest de vraag: wordt het niet eens tijd dat de centrale middenvelder opgeroepen wordt voor de Rode Duivels?

Deze vrijdag komt Domenico Tedesco naar voren met zijn 23 namen voor Azebeidzjan en Estland. Ook dit keer verwachten we opnieuw enkele nieuwkomers en verrassingen in de selectie van onze bondscoach. Een van die namen zou misschien wel eens Arthur Vermeeren kunnen zijn.

En dat zou niet eens onlogisch zijn, want de 18-jarige middenvelder bevestigt week in week uit bij Antwerp en straalt de rust en maturiteit uit van een 30-jarige. Estland en Azerbeidzjan lijken ideale tegenstanders om het goudhaantje van Antwerp eens uit te testen.

Variatie op het middenveld?

Hoe dan ook lijkt er op het middenveld het een en het ander te veranderen. Kevin De Bruyne is uit met een zware hamstringblessure en Youri Tielemans is op dit moment alles behalve een vaste waarde bij Aston Villa (en de Rode Duivels). Daarnaast is het afwachten of Tedesco Lavia al opnieuw zal laten opdraven. De 19-jarige middenvelder heeft sinds zijn blessure die hij enkele maanden geleden opliep nog geen minuut gespeeld voor zijn nieuwe club Chelsea.

Krijgt straks ook Théo Leoni een kans? Volgens Philippe Albert alvast wel. “Ik denk dat Théo Leoni, op basis van zijn prestaties sinds het begin van het seizoen, en in het bijzonder die van deze zondag, toen hij de koning van het veld was, daar deel van moet uitmaken", aldus de voormalig Rode Duivel voor La Capitale.

Nog een andere naam die naar voren wordt geschoven, is die van Nicolas Raskin. De 22-jarige Luikenaar is bezig aan zijn tweede seizoen bij Rangers, en lijkt fysiek klaar om de overstap van de beloften naar de A-kern te maken. Hoe dan ook mogen we (op het middenveld) enkele verrassingen verwachten voor de komende 2 interlands.