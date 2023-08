Zo gaat de revalidatie van Thibaut Courtois: Belgische doelman laat een eerste beeld en reactie op buitenwereld los

Het gaat nog een hele tijd duren eer we Thibaut Courtois onder de lat zien staan. Zijn revalidatie eist nu alle aandacht op.

Nadat hij de voorste kruisband van zijn linkerknie scheurde op training, kijkt Courtois tegen een lange onbeschikbaarheid aan bij Real Madrid. Bijna twee weken geleden werd de doelman geopereerd. Het sluitstuk van de Koninklijke laat op Instagram blijken dat hij wel volledig gemotiveerd is voor de lange weg richting het herstel.

Courtois plaatste een post met een foto van zichzelf in de sportzaal, in Real-tenue. Met uiteraard ook een stevig ingepakte linkerknie. "Bedankt aan iedereen voor de steun en de energie! Beetje bij beetje zet ik de eerste stappen in de revalidatie." Afsluiten doet hij met de hashtag 'HalaMadrid'.

Na het abrupt verlaten van de Rode Duivels-selectie in de vorige interlandperiode, was het de vraag of onze nationale nummer 1 in de eerstvolgende interlands in actie zou komen. Dat vraagstuk is door die jammerlijke blessure meteen ook van de baan. Het is nu eerst werken aan het herstel voor Courtois, de rest volgt later wel.