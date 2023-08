Dé beslissing is genomen! 'Zonder nieuw project trekt Eden Hazard er op deze datum onherroepelijk de stekker uit'

De voetbaltoekomst van Eden Hazard ligt aan een zijden draadje. De voormalige aanvoerder van de Rode Duivel staat op het punt om de schoenen aan de spreekwoordelijke haak te hangen.

Eden Hazard kreeg sinds het ontbinden van zijn contract bij Real Madrid al aanbiedingen uit Spanje, Engeland, Frankrijk, Schotland, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. De voormalige Rode Duivel weigerde alles en iedereen.

De reden: een gebrek aan energie om helemaal van nul te herbeginnen en zich te moeten bewijzen. Het hoeft echter geen betoog: bij eender welke club onder de absolute top valt alle druk namelijk op de schouders van Hazard.

De Spaanse media weten dat Hazard eigenlijk al heeft beslist om ermee te stoppen. Een project zal van héél ver moeten komen om hem te overtuigen. Al staat de deur wél nog op een kier. Alles hangt af van het sluiten van de transfermarkt.

Deadline

Hazard wil clubs die er niet meer in geslaagd zijn om versterking aan te trekken voor de transferdeadline de kans geven om zich in september te melden. Is er op één oktober niets dat hem heeft kunnen overtuigen? Dan gaat de stekker er definitief uit.