Ronny Deila bevestigt mogelijk vertrek van Roman Yaremchuk en legt ook uit waarom

Geen Roman Yaremchuk in de selectie bij Club Brugge tegen Osasuna. De Oekraïner vertrekt mogelijk nog.

Roman Yaremchuk deed in de vorige Europese confrontaties vertrouwen op met enkele goals, maar in de terugmatch tegen Osasuna was er van de Oekraïner geen spoor in de selectie bij Club Brugge. Net voor de match kwam het gerucht dat hij naar Sevilla trekt.

Ronny Deila bevestigde na de wedstrijd tegen Osasuna dat Yaremchuk mogelijk nog vertrekt. "Ik heb vijf goede spitsen, onder wie twee jongeren. Dat is een beetje veel voor één of twee plaatsen. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar Yaremchuk was er inderdaad niet bij omdat er onderhandelingen aan de gang zijn."

Ferran Jutgla zat mede door de afwezigheid van Yaremchuk voor het eerst dit seizoen op de bank bij Club Brugge, de Spanjaard miste de hele voorbereiding en de competitiestart door een buikspierblessure. Naast Thiago, Yaremchuk en Jutgla heeft Deila ook nog de jonge Romeo Vermant en Victor Barbara ter beschikking, die laatste kwam vooral bij Club NXT aan de bak.