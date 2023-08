Saudi's azen op Rode Duivel: contract ligt al klaar

Deze zomer trokken er al een heleboel wereldsterren naar Saudi-Arabië. Nu zou er nog een Rode Duivel de overstap kunnen gaan maken.

Zo zou Al-Shabab erg graag willen doorduwen voor Yannick Carrasco. Dat meldt Sacha Tavolieri via Twitter. Volgens sommige bronnen is er al een akkoord tussen Al-Shabab en de Rode Duivel.

Het probleem ligt momenteel nog bij de transfersom. Atletico Madrid zou graag nog zo'n 15 miljoen euro vangen voor de bijna 30-jarige flankaanvaller. Voorlopig zijn de Saudi's nog niet bereid dit bedrag te betalen.

Er zou een contract voor drie seizoenen met één jaar optie klaarliggen voor Carrasco. Dat de Rode Duivel niet bang is van een avontuur is duidelijk. In 2018 trok hij voor 30 miljoen euro naar China. Twee jaar later keerde hij al wel terug naar Atletico.