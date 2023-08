Union-CEO Philippe Bormans is duidelijk over Europese ambities: "Daar dromen we van"

Union SG is na zijn promotie naar 1A uitgegroeid tot een te vrezen club. Nu zijn de Brusselaars zelfs op weg naar een tweede groepsfase in de Europa League op twee jaar tijd.

Dat een promovendus het niet vaak meteen zo goed doet als Union, weet ook CEO Philippe Bormans. "Voor de buitenwereld is het bijna normaal geworden dat wij Europees voetbal spelen, maar het blijft uniek om op dat niveau te kunnen meedoen", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Ons budget is de laatste drie jaar enorm gegroeid, mede dankzij dat Europees voetbal en door de transfers. Maar Union blijft toch operationeel een klein clubje met een klein budget", ging hij verder.

De Union-CEO steekt ook zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Ik hoop dat we vrijdag in die trommel voor de loting van de Europa League kunnen. Daar dromen we van. Dan komen we weer ploegen tegen van het kaliber Marseille en Liverpool."