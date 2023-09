'Maouassa verbaast Club Brugge en trekt naar Champions League'

Club Brugge wil op de slotdag van de internationale zomermercato nog enkele deals sluiten. Ook voor Faitout Maouassa lijkt een oplossing in de maak.

Club Brugge heeft Faitout Maouassa nog onder contract tot 2025, maar speelkansen zijn er niet in het Jan Breydelstadion. Nochtans heeft hij volgens Transfermarkt een marktwaarde van 6 miljoen euro.

Die heeft hij vooral te danken aan een sterk seizoen bij Montpellier vorig jaar. In Frankrijk zijn ze hem dan ook nog niet vergeten. Volgens L’Equipe wou Nantes hem al, maar Gazet van Antwerpen schrijft dat hij nu bij Lens aan de slag zou gaan.

Opvallend is dat zeker, want Lens speelt in de groepsfase van de Champions League. Zo zou Maouassa kunnen spelen tegen PSV Eindhoven, Sevilla en Arsenal.

Op dit moment traint Maouassa individueel bij Club Brugge in afwachting van een nieuwe uitleenbeurt of definitieve transfer.