25 miljoen euro is geen realistisch bedrag voor RWDM, maar sporteconoom is niet verbaasd: "Structuur die toelaat om Financial Fair Play naar je hand te zetten"

Via een opmerkelijke constructie trok de Ghanees Ernest Nuamah via RWDM naar Lyon. Krijgt dit nog een staartje voor de Brusselse ploeg?

Want hoe schrijft RWDM 25 miljoen euro in de boeken? "Op zich is 25 miljoen geen realistisch bedrag voor een club als RWDM om binnen een normaal budget kwijt te geraken in de jaarrekening", aldus sporteconoom Thomas Peeters.

"Maar die 25 miljoen komt ook niet onmiddellijk in zijn geheel in de jaarrekening. Wel wordt jaarlijks een percentage dat overeenkomt met de contractduur van die speler opgenomen in de boekhouding", verduidelijkt hij.

"Stel dat hij een contract heeft van 5 jaar, dan wordt die 25 miljoen euro ook gespreid over die termijn. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk dat Lyon jaarlijks huurgeld betaalt aan RWDM en zo die kost van 5 miljoen euro per jaar financiert. En dan doet het RWDM niet onmiddellijk veel pijn."

"Structuur die toelaat om Financial Fair Play naar je hand te zetten"

Het bezitten van meerdere clubs binnen 1 groep laat toe om zulke constructies op poten te zetten. "En het bewijst ook opnieuw dat een structuur waarin verschillende clubs dezelfde eigenaar hebben, toelaat om de transferregels en de regels van Financial Fair Play (FFP) naar je hand te zetten", legt Peeters uit.

"Je kunt geen regels blijven toevoegen. Het zou eenvoudiger zijn om "multi club ownership" te verbieden, maar dat is dan weer niet zo simpel op juridisch vlak."