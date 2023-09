Een goede spits of niet? Analist spreekt zich uit over Club Brugge-aanwinst Igor Thiago

Igor Thiago is een van de nieuwe aanwinsten van Club Brugge. Hij was al belangrijk voor Club, maar nog niet iedereen is overtuigd van zijn kunnen.

Tegen Osasuna luidde Igor Thiago de ommekeer in. Mede dankzij zijn kopbalgoal zorgde hij voor de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League. Het was niet zijn 1e belangrijke goal. Tegen KV Mechelen dwong hij gelijkspel af en tegen Westerlo was hij matchwinnaar. Ondertussen zit de Braziliaan al aan 5 goals.

Thiago maakte zo al indruk bij Club Brugge, maar nog niet iedereen is overtuigd. Zo twijfelt analist en Club-icoon Franky Van der Elst nog. "Of hij een goede of minder goede spits is? Momenteel zit ik ergens tussenin", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Van der Elst verklaarde ook zijn twijfels: "Als een bal van achteren uit op hem wordt ingespeeld, dan lijkt Thiago soms nog te schrikken. Ook moet hij op voorzetten nog wat scherper zijn. En als hij met zijn rug naar de goal speelt, dan durft er wel eens een bal van zijn voet te springen."

Al zag Van der Elst ook positieve dingen. "Tegen Osasuna werd Thiago de hele tijd hard aangepakt, maar hij liet zich niet uit de match halen en scoorde dat belangrijke doelpunt. Ook is hij altijd positief ingesteld. Hij maakt nooit misbaar en ik denk dat zijn ploegmaats hem dan ook appreciëren", besloot hij.