Hugo Siquet (Cercle Brugge) is voor het eerst Rode Duivel en benoemt wat hij kan bijbrengen

Olivier Deman vertrok afgelopen week bij Cercle Brugge, maar met Hugo Siquet heeft het meteen een nieuwe Rode Duivel. Hij vierde het met een assist tegen Westerlo.

Cercle Brugge is net als Hugo Siquet goed op dreef. Het pakte 12 op 18 en staat na zaterdag samen met Anderlecht aan de leiding in de Jupiler Pro League. Cercle doet gewoon verder zoals vorig jaar en dat levert hen dus opnieuw een Rode Duivel op.

Maandag trekt Hugo Siquet naar Tubeke om voor het eerst aan te sluiten bij de Rode Duivels. Afgelopen vrijdag kreeg Siquet het goede nieuws van bondscoach Domenico Tedesco. "Hij heeft mij kort voor het bekendmaken van de selectie persoonlijk gebeld en gezegd dat ik erbij was."

Rechtsback bij de Rode Duivels?

"Ik was toch een beetje verrast", zei Siquet na de wedstrijd tegen Westerlo. "Maar ik kreeg deze zomer al positieve commentaar op het EK U21, waar Tedesco ook aanwezig was tijdens de drie wedstrijden."

Siquet maakte in januari de keuze om het Duitse Freiburg te verlaten en voor anderhalf jaar naar Cercle te komen op huurbasis. En dat levert hem dus nu al resultaten op. "Het is ook dankzij hen en de coach dat ik nu deze kans krijg."

Tedesco speelde in drie van zijn vier matchen bij de Rode Duivels met vier verdedigers, terwijl Siquet vooral als wingback speelt bij Cercle. "Dat maakt me niet uit. Ik heb al in beide systemen gespeeld en kan zowel offensief als defensief iets bijbrengen. Dus met drie of met vier, maakt mij niet uit." Op dat EK U21 speelde Siquet ook twee en een halve wedstrijd op rechtsback.