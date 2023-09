Cihan Canak ziet het goedkomen met Standard: "Elke wedstrijd worden we beter!"

Carl Hoefkens heeft op de linkerflank dit seizoen al een paar maal moeten schuiven. Nu kreeg Cihan Canak daar zijn kans.

Na het verrassende vertrek van Aron Donnum startte Cihan Canak op de linkerflank en speelde een redelijk goede wedstrijd.

"Ik denk dat we een goede prestatie hebben geleverd. We beginnen te laten zien wie we zijn. We zijn nadrukkelijk op zoek gegaan naar dat tweede doelpunt, maar zonder succes. Elke wedstrijd worden we beter dan zien de fans en wij voelen dat ook."

Druk naar voren en een hoog tempo- vooral in de eerste helft - maar toch te veel slordigheden. "We maken het shirt nat zoals de fans dat willen, zoals we moeten doen voor Standard. We hebben veel kansen gecreëerd, we zijn op de goede weg."

"De coach vroeg me om simpel te spelen, geen ballen te verliezen en slim te zijn. Er was een beetje druk omdat ik de aanvoerder moest vervangen, maar al bij al heb ik het wel goed gedaan vandaag. Alleen spijtig dat we dit niet kunnen bekronen met de drie punten", sloot Canak af.