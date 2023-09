Zowel Anderlecht-coach Riemer als Genk-coach Vrancken zeer kritisch voor ref Bram Van Driessche

Racing Genk en Anderlecht verdeelden de punten na een felbevochten 1-1 gelijkspel. Beide coaches waren het er na afloop van de partij over eens dat scheidsrechter Bram Van Driessche geen rood karton had moeten trekken voor Genk-speler Bonsu Baah.

Na een kwartier moest Genk al met 10 man verder toen Bram Van Driessche een tweede keer geel trok voor Christopher Bonsu Baah. Het eerste geel kwam er al heel snel na een opstootje met Jan Vertonghen. Zowel Brian Riemer als Wouter Vrancken vonden dat de scheidsrechter dit anders had moeten oplossen.

"Het was een wedstrijd die al snel vreemd werd. Die vroege rode kaart veranderde de dynamiek van de wedstrijd. Dat was in ons voordeel want wij mochten een lange tijd met een man meer spelen", vertelde Anderlecht-coach Brian Riemer.

"De wedstrijd begon intens met 11 tegen 11 en twee teams met een duidelijk plan. Ik vind dat er veel te veel gele kaarten waren in deze wedstrijd, te vroeg gele kaarten en we kregen dan die rode kaart."

"Hoewel wij daar voordeel uit haalden, denk ik dat dit vermeden had kunnen worden. Dit had anders opgelost kunnen worden", vindt Riemer.

Wouter Vrancken hield zich op de vlakte, hij wilde niet veel kwijt over de scheidsrechter, maar het was duidelijk dat hij allerminst tevreden was. "Het werd niet op de juiste manier opgelost."