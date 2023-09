Niet één, maar twee Rode Duivels bij Cercle Brugge: "Elke dag hard blijven werken"

Hugo Siquet kreeg zijn eerste uitnodiging voor de Rode Duivels van Domenico Tedesco. Maar bij Cercle Brugge kreeg nog een verdediger een uitnodiging voor de Rode Duivels.

Christiaan Ravych (21) kreeg dan wel geen uitnodiging voor de A-ploeg, maar wel voor de beloften. Voor Ravych, die van 2011 tot 2021 bij Club Brugge speelde, opnieuw een mijlpaal. Bij de U20 kreeg Ravych maar één keer zijn kans, in november vorig jaar.

De nieuwe bondscoach, Gill Swerts, riep Ravych dus meteen een eerste keer op. "Ik wist dat ik in de voorselectie zat, dus ik was aan het wachten tot ik zeker wist dat ik in de definitieve selectie zat", zei Ravych na de match tegen Westerlo. "Nu is het gewoon elke dag hard blijven werken en dan komt zo'n selectie wel vanzelf."

Hoe ziet zo'n week bij de nationale ploeg er dan precies uit? "Het is gewoon een week in Brussel trainen en dan de match tegen Kazachstan, maandag in Leuven", zei Ravych nog. De jonge Rode Duivels spelen tegen Kazachstan hun eerste kwalificatiematch voor het EK U21 van 2025 in Slowakije.