Een Rode Duivel met leiderscapaciteiten en een duidelijke mening: "Ik heb geen enkel medelijden met zulke mensen"

Amadou Onana heeft een uitgesproken mening als het gaat over voetbal. Daarom ligt er ook een belangrijke rol voor hem weggelegd in de volgende twee matchen, want hij zal toch de ploeg moeten sturen.

Amadou Onana werd gemist in de vorige interlandperiode, maar er wordt nu naar hem gekeken om de rol van leider te spelen bij afwezigheid van De Bruyne en Courtois. "Ik ben dezelfde, hetzelfde karakter. Ik ga helpen qua leadership, zoals gewoonlijk."

"Ik als kapitein? Dat is een droom en een doel ja. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee, maar daar ben ik klaar voor. Ik wil een voorbeeld zijn op het veld, zo win je het respect en het vertrouwen van je ploegmaats. Maar ben ik een sleutelspeler? Dat zeggen jullie. Jullie willen me iets laten zeggen hé."

Op het middenveld zal hij wel Kevin De Bruyne missen. Iemand die vrijwel onvervangbaar is. "Kevin is een uitzonderlijke speler, met ongelooflijke kwaliteiten, maar Jérémy (Doku) en Leandro (Trossard) kunnen die positie ook innemen, zoals we in de vorige wedstrijden gezien hebben."

Slachtoffer van racisme

Onana werd ook het slachtoffer van racisme na de match met Everton tegen Aston Villa. "Er moet actie ondernomen worden. Die mensen zijn gevonden door de politie en de club en dat is al een goed signaal."

"Ik vind het spijtig dat dit in 2023 nog kan gebeuren. Zulke mensen moeten gestraft worden. Dit heeft geen plaats in het voetbal en in de wereld in het algemeen. Ik heb geen medelijden met zulke mensen. Het gebeurt nog veel te veel."