Gentse dominantie in team van de week, Cercle(-spits) bevestigt opnieuw

Wat onthouden we van de laatste speeldag voor de interland break? Een indrukwekkend Gent tegen een matig Club Brugge, Cercle dat een geoliede machine is geworden onder Muslic en een tumultueuze Genk-Anderlecht.

Voor doelman van de week hoeven we niet ver te zoeken. Met 4 levensbelangrijke parade's op het einde, waaronder een heel moeilijke op het schot van Zinckernagel, was Nardi misschien wel de echte held van KAA Gent. Hij sleepte zijn ploeg finaal naar de overwinning na een slot offensief van Club Brugge.

Thiago in zijn zak

Een energiek Gent zette bijna heel de match hoog druk tegen Club, maar ook verdedigend was er 1 absolute uitblinker. Torunarigha had Thiago in zijn zak en won keer op keer het duel met de sterke Braziliaanse spits. Op linksachter zorgde Arteaga voor constante dreiging en hield hij zich vlot staande.

Bij KV Mechelen waren het opnieuw de invallers die het verschil konden maken. Zo vormde rechtsachter Belghali een constante dreiging en kon hij met zijn acties regelmatig spelers passeren. Hij leverde ook de assist voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Tot slot maakt Vanheusden deel uit van verdediging van de week. Een van de weinige Standard-spelers die elke week zijn mannetje staat.

Op het middenveld was Sadiki met zijn infiltraties en loopvermogen een gesel voor Antwerp. De ex-Anderlechtspeler speelde een indrukwekkende partij tegen The Reds. Wie ook indrukwekkend was, was Hong. De aanvallende middenvelder was een nachtmerrie voor de verdediging van Club en bekroonde zijn wedstrijd met 2 doelpunten.

Tot slot was ook Mbenza weer erg sterk voor Charleroi op rechts met enkele gevaarlijke voorzetten en een schot op de paal. Wie erg sterk was op links, was Brown. De flankmiddenvelder behield constant het overzicht tegen Club Brugge en draarfde schijnbaar moeiteloos zijn flank keer op keer af. Trapte ook enkele zeer goede voorzetten.

Sterke Denkey

Denkey toont dat hij duidelijk stappen heeft gezet ten opzichte van vorig seizoen en was de man van de match tegen Westerlo met 2 knappe doelpunten. Hij is dan ook onze spits van de week.

Als tweede spits kiezen we voor Tissoudali die met veel gevoel voor timing een prachtige assist afleverde voor de 2-1 van Hong. Hij vervolledigt ons team van de week.