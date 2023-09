René Vandereycken over cinema van Vertonghen: "Als ik zijn trainer was..."

Jan Vertonghen kwam in het oog van de storm na het duel tussen KRC Genk en RSC Anderlecht. Hij werd verweten veel cinema te spelen.

Jan Vertonghen smeerde Bonsu Baah in het duel tussen KRC Genk en RSC Anderlecht in het wedstrijdbegin een gele kaart aan. Even later kreeg die een tweede geel en moesten de Limburgers bijna de volledige match met zijn tienen spelen.

In het slot ging Vertonghen nog eens ostentatief liggen, in de hoop Cuesta een kaart aan te smeren. Maar die kwam er uiteindelijk niet. Dimitri de Condé liet na afloop van de match zijn ongenoegen blijken en trok naar de Rode Duivel.

Over de voorvalletjes met Vertonghen wordt veel schande gesproken, maar René Vandereycken is het daar helemaal niet mee eens. “Als ik zijn trainer was, zou ik zeggen: doe zo verder”, zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“Hij wilde de tegenstander uit zijn spel halen en dat is gelukt. Als je ziet hoe Heynen daarna naar een tegenstander trapt… Ik denk dat hij dat geleerd heeft in Portugal (waar Vertonghen voor Benfica speelde, red), waar ze geniepiger zijn.”

Voor Vandereycken is dit allemaal perfect toelaatbaar. “Als het niet mag volgens de regels, zou de wedstrijdleiding die strenger moeten toepassen. Maar als ze dat niet doen? Dan is het toch des mensen dat je daar gebruik van maakt en de grenzen opzoekt?”

“Alsjeblieft, zeg. Het is wel profvoetbal, hé. Het gaat om winnen, dan moet je niet de heilige uithangen. Ik denk net dat zo'n winnaarscultuur ons voetbal beter zou maken.”