Charles De Ketelaere doorbreekt de stilte en legt keuzes rond zijn transfer uit

Charles De Ketelaere maakte deze zomer op huurbasis de overstap van AC Milan naar Atalanta. Er werd veel over de transfer gepraat, maar nu neem De Ketelaere zelf het woord.

Charles De Ketelaere heeft net het moeilijkste seizoen uit zijn carrière achter de rug. In 40 wedstrijden voor AC Milan kon de Rode Duivel niet tot scoren komen. Nu hij tewerk is gesteld bij Atalanta lijkt hij herboren. Tijdens zijn debuutwedstrijd kon hij al meteen een doelpunt maken. In zijn laatste wedstrijd stond hij in de basis en was hij goed voor een assist.

Nu gaf Charles De Ketelaere wat meer duidelijkheid over waarom hij die transfer maakte. "Doorheen de zomer was er wat interessse. Ik wist dat ik niet zoveel minuten zou krijgen."

"Dan was het afwegen of ik mijn kans afwachtte en dan wat minder speel, of dat ik naar een andere ploeg trok om mezelf te bewijzen. Dat laatste is waar ik me ook het beste bij voelde. Ik voelde meteen ook dat het spelsysteem in Atalanta goed was om het beste uit mezelf te halen", besluit De Ketelaere op het persmoment van de Rode Duivels.