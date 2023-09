Hoefkens voegt extra diepgang en snelheid toe aan kern: genoeg om seizoen nieuwe wending te geven?

Vlak voor het eindigen van de transfermarkt heeft Standard nog eens uitgehaald. Met Moussa Djenepo en Kamal Sowah voegt het heel wat snelheid en diepgang toe aan haar kern.

En dat is precies wat Standard nodig had. Tegen RWDM was het lange tijd baas over de wedstrijd, maar kon het dat niet (of te weinig) omzetten in gevaar of doelrijpe kansen. Met Djenepo en Sowah komen er twee spelers bij die wel voor die flits kunnen zorgen.

Twee verschillende types ook die de aanval van de Rouches extra stofferen. Met Sowah heb je een slimme loper zonder bal en iemand die Hoefkens goed kent. Bij Club speelde hij in de Champions League in een twee spitsen-systeem met Sowah en Jutgla, iets wat bijzonder goed werkte.

Ook bij Standard speelt Hoefkens vooral in een 3-5-2, en zou bijvoorbeeld een spitsenduo Dragus-Sowah wel kunnen werken. De balvaste en technische speler die Dragus is, met naast hem harde werker en bliksemafleider Sowah.

Iets kleins kan ons seizoen lanceren"

Want zoals Wilfried Kanga, die andere spits van Standard, al zei, zijn er kleine dingen die het seizoen van Standard er helemaal anders kunnen doen uitzien. "We hebben honger en ik weet dat iets kleins ons seizoen kan lanceren. Ik hoop dat de "déclic" er tegen RWDM komt", vertelde hij toen nog.

Een kwaliteitsinjectie vooraan was absoluut noodzakelijk na amper 3 doelpunten in 6 wedstrijden. En spelers die voor een individuele flits kunnen zorgen, zoals Djenepo dat is. Dat liet hij in het seizoen 2018-2019 met onder meer 8 doelpunten 2 assists zien. Met zijn dribbelvaardigheid en traptechniek geeft hij de Rouches sowieso iets extra.

Of dat genoeg zal zijn om het seizoen van de Luikenaars een nieuwe wending te geven, is nog maar de vraag. Maar met Sowah en Djenepo haalt Hoefkens toch twee gerichte aanwinsten binnen, die een extra dimensie zullen geven aan de huidige kern.