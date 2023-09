STVV verliest op laatste dag van transfermercato een pion, maar die heeft nog een boodschap voor de fans

STVV ziet op de laatste dag van de transfermercato nog een pion vertrekken. De speler liet wel nog een mooi bericht achter voor de fans.

Zo vertrekt Stan Van Dessel naar Lierse Kempenzonen. De 22-jarige middenvelder brak door vanuit de Truiense jeugdreeksen. Hij debuteerde in 2019 in de eerste ploeg en kwam in totaal tot 41 wedstrijden voor de Kanaries.

Van Dessel wilde graag een basisplaats afdwingen, al zou dit niet de makkelijkste opdracht zijn. De concurrentie op het middenveld is enorm bij STVV. Denk maar aan Ito, Delorge, Fujita, Yamamoto, ... Om meer aan spelen te komen maakt hij nu de overstap naar de Challenger Pro League.

Om zijn jaren bij Sint-Truiden mooi af te sluiten, sprak hij nog even de fans toe. “Na 4 jaar – met ups en downs - neem ik afscheid van de club waar het allemaal begon voor mij. Ik wil de club en mijn medespelers graag bedanken voor de afgelopen jaren. Maar vooral ook de fans die mij, en ons, altijd steunden. Stayen zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben.”