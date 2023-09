Westerlo stuntte met transfer: speler met maar liefst 12 trofeeën in zijn prijzenkast

Westerlo kondigde gisteren aan dat ze Sergiy Sydorchuk naar het Kuipje halen. Een toptransfer voor de Kempenaren, want de 32-jarige Oekraïner is niet de eerste de beste.

Sydorchuk tekende voor drie jaar bij Westerlo. De verdedigende middenvelder moet voor meer stabiliteit zorgen in het team van Jonas De Roeck. Dat het niet de eerste de beste is, bewijst zijn prijzenkast. Bij Dynamo Kiev pakte hij de ene trofee na de andere. Maar liefst 12 in 11 jaar tijd.

Vorige week speelde hij in de voorrondes van de Conference League nog zijn 50ste Europese wedstrijd als kapitein. Slechts één speler deed beter in de geschiedenis van de Oekraïense grootmacht.

Sydorchuk is nog steeds Oekraïns international en speelt nog tegen Engeland en Italië vooraleer hij in Westel aansluit. Een toptransfer!