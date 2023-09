Bij STVV zijn ze niet te spreken over de gang van zaken bij Anderlecht: "Frustrerend"

STVV heeft op de slotdag van de transferdeadline nog achter het net gevist. Benito Raman kwam niet over en zo is STVV nog steeds op zoek naar een spits.

De transferperiode is al afgelopen, maar de kern van STVV is nog niet volledig. Het is nog op zoek naar een spits. De afgelopen dagen werd er nochtans met Anderlecht over Benito Raman onderhandeld, nadat plots bleek dat de spits bij Anderlecht overbodig was.

Nochtans was er een mondeling akkoord gevonden. Zo leek het erop dat Raman naar STVV zou terugkeren, want in het voorjaar speelde hij al een half jaar voor Sint-Truiden. Maar Raman en Anderlecht vonden geen akkoord om het contract te verbreken. Raman heeft nog een contract tot het einde van het seizoen.

"Het is frustrerend wat er gebeurd is, maar het heeft geen zin om erover te wenen", vertelde sportief directeur André Pinto aan Het Belang van Limburg. "We zullen nu moeten uitkijken naar een spits die zonder club zit."