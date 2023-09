Heeft Anderlecht dé troef in huis om Eden Hazard naar Brussel te lokken? Fredberg geeft het antwoord

RSC Anderlecht heeft gisterenavond een héél drukke zomermercato afgesloten met de komst van Thorgan Hazard. De fans dromen al luidop: heeft Eden Hazard zin om samen te spelen met zijn broer?

Het gerucht van de komst van Eden Hazard naar RSC Anderlecht gonst al langer door de wandelgangen. Maar is er ook iets van aan?

“Dit was helaas geen twee voor één”, lacht Jesper Fredberg bij Mauve+. “Ik heb niets dan respect voor de carrière van Eden Hazard.”

Dit was helaas geen twee voor één

Maar de Deen drukt alle hoop meteen de kop in. “Er is op geen enkel moment toenadering geweest van onze kant of zijn van kant. Het is een gerucht dat een eigen leven is gaan leiden.”