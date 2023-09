Is dit dé cruciale factor die maakt dat KV Mechelen plots veel sterker voor de dag komt? "Dat helpt ons enorm"

KV Mechelen lijkt goed gewapend om veel sterker te presteren dan vorig seizoen. De cruciale factor op dit vlak is wellicht dat de interne concurrentie nu beduidend hoger ligt. Door de recente inkomende transfers die verwezenlijkt zijn, kan ook de Mechelse bank het verschil maken.

De amper 21-jarige Rafik Belghali is zo iemand die met zijn offensieve impulsen zeker iets aan de ploeg toevoegt. "In principe is het beter voor iedereen dat er nog enkele nieuwe jongens bij zijn gekomen. Zo gaat de scherpte omhoog. Iedereen moet vechten voor zijn plaats", bevestigt de jonge rechterflankverdediger.

Lion Lauberbach merkt ook tijdens de week dat de spelers mekaar naar een hoger niveau stuwen. "De trainingen gaan heel goed, ook door de impact van de nieuwe spelers. We hebben veel kwaliteit. Dat was voordien al het geval, maar nu hebben we nog eens die kwaliteitsinjectie. We hebben nu veel verschillende kwaliteiten en dat helpt ons enorm."

© photonews

"Ik denk zeker dat de nieuwkomers hun steentje bijdragen", ziet Jordi Vanlerberghe het allemaal met plezier gebeuren. "We zien in tegenstelling tot vorig seizoen dat we nu ook iets van de bank kunnen brengen. Dat we frisse jongens kunnen brengen die het verschil kunnen maken. Dat is het allergrootste verschil ten opzichte van vorig seizoen."