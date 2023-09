Miserie in Gent rond overname? Sam Baro haalt héél ferm uit naar politieke oppositie

Sam Baro is sinds enkele weken de nieuwe eigenaar van KAA Gent. En dat heeft ook zijn gevolgen op politiek gebied, zoveel is ondertussen duidelijk.

Bij de Gentse oppositie waren er heel wat vragen de voorbije dagen. “Volgens mij is die deal juridisch niet sluitend”, aldus Anneleen Van Bossuyt van oppositiepartij N-VA. “We hebben helemaal géén garanties dat de club lokaal verankerd zal blijven in de toekomst.”

Sam Baro kan wel degelijk zijn aandelen doorverkopen. Die staan op dit moment op naam van zijn bedrijf Krospoint, weet Het Laatste Nieuws. En bij de verkoop van dat bedrijf kunnen dus ook de aandelen van KAA Gent in handen van de koper belanden.

Gemaakte afspraken

Ook de PVDA reageerde en dacht er het zijne van. En dus zijn er ondertussen al een paar serieuze bedenkingen ontstaan. En dus was de vraag wat Sam Baro er eigenlijk zelf allemaal van denkt? Hij is in ieder geval bijzonder duidelijk.

"Ik sta voor 100 procent achter de gemaakte afspraken." Einde van de discussie of komen er de komende dagen nog problemen? We volgen het voor u op de voet op.