Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

De strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs zou nog wel eens heel erg spannend kunnen worden dit seizoen. KAA Gent deed de voorbije week alvast prima zaken, maar er zijn nog ploegen die de goede vorm te pakken hebben.

KAA Gent heeft de wind in de zeilen. Het won vorige week tegen RSC Anderlecht en op vrijdagavond tegen Standard en staat zo minstens voor een dagje plots vrij stevig in de top-6 van de Jupiler Pro League dit seizoen.

Heeft KAA Gent de wind in de zeilen?

Heeft Rik De Mil eindelijk het recept gevonden? Het zou zomaar kunnen. Maar er zijn nog acht wedstrijden voor KAA Gent en zelfs nog negen voor de andere kanshebbers om in de top-6 te gaan spelen. En dus is er nog niets zeker.

Hein Vanhaezebrouck zag KAA Gent vorige week winnen van RSC Anderlecht en zag onder Rik De Mil een aantal dingen goed gebeuren. Maar ook hij wilde nog niet te hard van stapel lopen als het gaat over de kansen op de top-6.

Hein Vanhaezebrouck kijkt ook naar Charleroi

“Ja, Gent mag hopen op de to-6. Maar dat valt nog niet te voorspellen. Pas op voor Charleroi, hè. Onder De Mil miste ik daar soms de drive naar voren; er werd te veel getikt rond de midden­cirkel. Nu zie je een ploeg die sneller de diepte zoekt."

"Met een coach die wat verder wegblijft van de camera's, misschien ook omdat het Frans van Hans Cornelis niet geweldig is. Maar die ploeg maakte een déclic, en iedereen lijkt zich daar heel goed te voelen. Charleroi zou weleens de remontada -ploeg kunnen worden", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Welke teams halen play-off 1?

