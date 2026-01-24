Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

Als er iemand is die we in het voetbal al wel eens op een interessante mening kunnen betrappen, dan is het wel Johan Boskamp. Heel vaak laat hij zijn licht schijnen op een aantal fases uit het voetbal en dat is ook deze week niet anders.

Donderdag was er de wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk. Daarbij liep het eigenlijk al voor de wedstrijd verkeerd, want een aantal supporters van Genk gingen over de rooie en werden daarna hardhandig verwijderd.

Johan Boskamp laat zich uit over Utrecht - Genk

Uiteindelijk moest Genk de wedstrijd afwerken zonder uitsupporters. Er werd wel gewonnen, maar over die zaak werd vervolgens wel de hele vrijdag gepalaverd. Ook vanuit Genk waren ze verbolgen over de acties van de Nederlandse politie.

Johan Boskamp zag het donderdagavond zelf ook en reageerde dan ook scherp op het hele voorval. "Mafketels zijn het!", liet hij er in Het Belang van Limburg geen enkele twijfel over bestaan wat hij er allemaal van vond.

Klein stelletje malloten

Al vroeg de journalist in kwestie wel of hij het dan over de Genk-supporters had dan wel over de Nederlandse politie. "Ik was er niet bij, dus ik weet niet wie begonnen is. Als ik de Nederlandse kranten mag geloven, was een deel van de Genk-fans zonder ticket binnengeglipt."

"Maar om daar een hoop mensen voor in elkaar te slaan, dat lijkt me ook overdreven. Ik heb het ooit zelf eens meegemaakt met Feyenoord in Kopenhagen. Geloof me: daar wil je echt niet tussen staan. En het is altijd een klein stelletje malloten dat het verziekt voor al de rest."