Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als er iemand is die we in het voetbal al wel eens op een interessante mening kunnen betrappen, dan is het wel Johan Boskamp. Heel vaak laat hij zijn licht schijnen op een aantal fases uit het voetbal en dat is ook deze week niet anders.

Donderdag was er de wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk. Daarbij liep het eigenlijk al voor de wedstrijd verkeerd, want een aantal supporters van Genk gingen over de rooie en werden daarna hardhandig verwijderd.

Johan Boskamp laat zich uit over Utrecht - Genk

Uiteindelijk moest Genk de wedstrijd afwerken zonder uitsupporters. Er werd wel gewonnen, maar over die zaak werd vervolgens wel de hele vrijdag gepalaverd. Ook vanuit Genk waren ze verbolgen over de acties van de Nederlandse politie.

Johan Boskamp zag het donderdagavond zelf ook en reageerde dan ook scherp op het hele voorval. "Mafketels zijn het!", liet hij er in Het Belang van Limburg geen enkele twijfel over bestaan wat hij er allemaal van vond.

Klein stelletje malloten

Al vroeg de journalist in kwestie wel of hij het dan over de Genk-supporters had dan wel over de Nederlandse politie. "Ik was er niet bij, dus ik weet niet wie begonnen is. Als ik de Nederlandse kranten mag geloven, was een deel van de Genk-fans zonder ticket binnengeglipt."

Lees ook... Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen
"Maar om daar een hoop mensen voor in elkaar te slaan, dat lijkt me ook overdreven. Ik heb het ooit zelf eens meegemaakt met Feyenoord in Kopenhagen. Geloof me: daar wil je echt niet tussen staan. En het is altijd een klein stelletje malloten dat het verziekt voor al de rest."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Utrecht
KRC Genk
Johan Boskamp

Meer nieuws

LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem Live

LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem

18:28
"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

18:30
Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

18:15
JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

17:57
🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

18:00
LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken Live

LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken

17:05
Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

08:00
4
Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

17:45
1
Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

17:30
1
Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

17:15
BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

16:16
2
Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

16:00
Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

15:30
Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

16:30
"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

15:15
Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

14:30
2
DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

15:00
3
"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

13:00
'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

13:30
DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

12:30
Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

13:00
2
'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

12:00
Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

11:30
5
🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

21:40
9
Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

11:00
4
Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

10:30
2
Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

10:00
2
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

09:20
Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

09:30
2
Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

09:00
1
Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

08:20
Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

08:40
4
Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

07:40
7
Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

07:02
Willy Sommers heeft een speciale relatie met Marc Coucke: "Hij wil altijd mijn micro afpakken" Interview

Willy Sommers heeft een speciale relatie met Marc Coucke: "Hij wil altijd mijn micro afpakken"

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over KSC Lokeren - K Beerschot VA: - -URKO -URKO over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters Swakke25 Swakke25 over Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany Blackadder Blackadder over La Louvière - STVV: 1-2 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal Snoek Snoek over Bayern München - FC Augsburg: 1-2 Dirk ie Dirk ie over 🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten roodwit1880 roodwit1880 over Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved